SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler 12 Kasım)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6,96 kilometre olarak ölçüldü.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 1.21'de meydana gelen depremin derinliği 6,96 kilometre olarak ölçüldü.