SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem (Son depremler)

AFAD, Ege Denizi'nde deprem olduğunu açıkladı. En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde gerçekleşen depremin derinliği 5.9 kilometre olarak ölçüldü.