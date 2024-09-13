SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler 13 Eylül)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 09.48'de merkez üssü Refahiye olan depremin derinliği 9.48 kilometre olarak ölçüldü.

Validen açıklama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Refahiye ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Aydoğdu, "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'de deprem

Kandilli Rasathanesi de Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.1 olarak kaydedildi.