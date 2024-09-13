SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler 13 Eylül)
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan Refahiye'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 09.48 meydana gelen depremin derinliği 9.48 kilometre olarak ölçüldü. "Az önce deprem nerede oldu", "Son deprem büyüklüğü ne kadar" sorularının yanıtları için son depremler listesi kontrol ediliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan ve il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 09.48'de merkez üssü Refahiye olan depremin derinliği 9.48 kilometre olarak ölçüldü.
Validen açıklama
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Refahiye ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.
Aydoğdu, "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.
Gümüşhane'de deprem
Kandilli Rasathanesi de Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.1 olarak kaydedildi.