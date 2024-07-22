SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Gece yarısı peş peşe depremler endişe yarattı (Son depremler)

"Deprem mi oldu", "Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremlerle yanıt buluyor.

Adıyaman'da saat 03:35'te 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sincik merkezli bu depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise saat 03:44'te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 7.75 kilometre olarak kaydedildi.

Gece boyunca Kahramanmaraş, art arda gelen artçılarla sallandı. Bu depremler, bölgede yaşayan halka korku dolu anlar yaşattı. İzmir'de de iki küçük sarsıntı oldu.

Şiddetleri düşük olmasına rağmen, depremlerin yere yakın olması nedeniyle halk tarafından kuvvetli bir şekilde hissedildi.