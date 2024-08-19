SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: İzmir’de 3.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. "Az önce deprem mi oldu, İzmir'de deprem mi oldu, En son deprem nerede" soruları, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listesiyle yanıt buluyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.32'de merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.