SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler 5 Kasım)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Kahramanmaraş’ta Deprem)
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.10'da merkez üssü Ekinözü ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.