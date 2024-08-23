SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.59'da meydana gelen depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü. "Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede" sorularının yanıtı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler güncellemesiyle yanıt buluyor.
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 11.59'da, merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.