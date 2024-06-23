SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Kars’ta 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. AFAD, Kars’ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. "Deprem mi oldu", "En son deprem nerede oldu" soruları yanıtları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileriyle yanıt buluyor.
Haber Merkezi
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Kars'ta sabaha karşı 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin 7.12 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı, 04:16'da merkez üssünde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kars'ta 23 Haziran 2024 tarihinde saat 04:16'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin merkez üssü, 40.7925 kuzey enlemi ve 42.86694 doğu boylamı koordinatlarında bulundu.
Depremin derinliği 7.12 kilometre olarak kaydedildi.