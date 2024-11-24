SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Kars’ta 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler 24 Kasım)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars’ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,71 kilometre olarak ölçüldü.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04,47'de merkez üssü Kağızman olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.