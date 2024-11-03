SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem (Son depremler 3 Kasım)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10,52 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Malatya’da Deprem)
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.58'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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