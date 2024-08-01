SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Malatya’da 4.4, Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde 3.5 büyüklüğünde korkutan bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 03.14 sularında meydana geldi.

Tunceli Ovacık'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ise saat 05.52'de 10.83 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 10.08 kilometre olarak ölçüldü.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz durum olmadığını bildirdi.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."