SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Muğla’da 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler 8 Ekim)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.9 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Muğla’da Deprem)
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre,
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 10.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.