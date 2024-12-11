SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem (Son depremler 11 Aralık)
Son dakika gelişmesi...Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.1 kilometre derinliğinde kaydedildi. İşte 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 07:44’te Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
AFAD, 4.4 büyüklüğündeki depremi yerin 9.1 kilometre derinliğinde kaydetti.
Deprem verileri şöyle:
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-11
Saat:07:44:18 TSİ
Enlem:34.82722 N
Boylam:27.05611 E
Derinlik:9.1 km