SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri duyuruyor. Suriye'de meydana gelen 5.2 ve 4.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından son depremler listesi araştırmaları hızlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.33'te meydana gelen depremin derinliği 9.7 kilometre olarak ölçüldü.

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.35'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz depreminin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 6.5 kilometre olarak ölçüldü.

Suriye'de depremler

AFAD verilerine göre Suriye'deki 5.2 büyüklüğündeki depremi, saat 03.28'de 4.4 büyüklüğündeki deprem izledi. Deprem Hatay Yayladağı'na 104.97 kilometre uzaklıkta gerçekleşirken bölgede artçı depremler de devam ediyor.