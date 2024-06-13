SON DAKİKA DEPREM... AFAD ve Kandilli açıkladı: Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremi duyurdu. Çanakkale Biga'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.27'de meydana gelen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Çanakkale'deki depremin derinliği 13.4 kilometre olarak kaydedildi.

Yaşanan depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verileri inceliyor.