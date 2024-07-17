SON DAKİKA DEPREM: AFAD ve Kandilli duyurdu... Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de deprem olduğunu duyurdu. AFAD, Akdeniz'deki depremin büyüklüğü 3.4, Kandilli Rasathanesi ise 3.5 olarak açıkladı. "En son deprem nerede, büyüklüğü kaç, az önce deprem mi oldu" soruları son depremler listesinin güncellenmesiyle yanıt buluyor.
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"Deprem mi oldu", "Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremlerle yanıt buluyor.
AFAD, Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.50'de meydana gelen deprem, 8.53 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.