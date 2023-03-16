Son dakika! Deprem bölgesinde sel felaketi: Şanlıurfa ve Adıyaman'da 15 can kaybı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Yoğun yağış nedeniyle üç şehirde sel felaketi yaşandı. Sel nedeniyle yüzlerce ev ve çadır kent sular altında kaldı.

Şanlıurfa’da 13, Adıyaman’da ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Abide Kavşağı'nda can pazarı

Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde bu sabah saatlerinde bir kişinin daha cesedi bulundu.

Arama kurtarma ekipleri, Abide Köprülü Kavşağı'nda yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaştı. Böylelikle kentte sel nedeniyle can kaybı 13'e yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan, su tahliyesinin sürdüğü alt geçitte tespit edilen bir otomobilin çıkarılması için de çalışma yapılıyor.

Adıyaman'da aramalar sürüyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan anne ile kızını arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tut ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dün ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında polis dalgıç, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip, çalışma yürütüyor.