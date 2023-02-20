Son dakika deprem haberi Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bölgeden korkutan deprem haberleri geldi.

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar panikle kaçtı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Deprem birçok ülkede hissedildi

Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti. Deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

3 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti. 5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler:

21:39 Fuat Oktay: İncelemeler devam ediyor

Depremler afet bölgesi genelinde etkili şekilde hissedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz” dedi.

21:34 Soylu: yıkım olduğu bilgisi var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Hatay'ın Defne ve Samandağı ilçesinde yıkımın olduğu bilgisinin geldiğini söyledi.

21:21 Lütfü Savaş: Enkaz altında kalanlar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş deprem sonrası açıklama yaptı. Savaş açıklamada enkaz altında kalanların olduğunu söyledi. Savaş ''Samandağ'ında yıkılan binalar oldu. AFAD'a gelen ihbarlar var. Vatandaşların enkaz altında olduğu söyleniyor. Biz gelen ihbarları değerlendiriyoruz'' dedi.

20:55 Kızılay'dan 3 uyarı!

Deprem sonrası Kızılay'dan uyarı geldi. Kızılay'ın uyarıları şöyle:

-Deprem sonrası bölgedeki yapılara kesinlikle girmeyin.

-Yolları acil yardım araçları için boş bırakın.

-Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının

21:00 AFAD Koordinasyon Merkezi ve hastane tahliye ediliyor

Hatay'da bulunan AFAD Koordinasyon Merkezi depremin ardından tahliye ediliyor. Depremin ardından, Antakya'da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hastalar tahliye ediliyor.

20:30 AFAD'dan uyarı geldi

Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.

20:20 Hatay Valisi: Bazı ihbarlar aldık

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.