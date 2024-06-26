SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu... Deprem mi oldu, en son deprem nerede?

"Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu" sorularının yanıtı sabah saatlerinden itibaren Google başta olmak üzere arama motorlarında araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi; depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini gün içerisinde duyurmaya devam ediyor.

En son deprem nerede oldu?

Dün Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bugünde Bingöl Karlıova'dan deprem haberi geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte şu ana kadar herhangi olumsuz durumun yaşanmadığını belirterek, "İnceleme ve araştırmalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun Bingöl. Rabb'im beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı 26 Haziran tarihli son depremler listesi...