SON DAKİKA DEPREM... Muğla'daki 4.4'lük depremin ardından Naci Görür'den uyarı: Uzun süredir...

"Deprem mi oldu","En son deprem nerede oldu" sorularının yanıtları Google başta olmak üzere arama motorlarında aratılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.11'de gerçekleşen depremin derinliği 6.89 kilometre olarak kaydedildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği 31.4 kilometre olarak ölçüldü.

Naci Görür'den uyarı: Uzun süredir hareketli

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından bölgenin uzun süredir hareketli olduğuna dikkat çekti. Görür paylaşımında, "Marmaris-Orhaniye/Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Marmaris ve Orhaniye’nin güneyindeki fay zonu içerisinde. Güney Ege Helen- Kıbrıs yayı ve Plini-Strabo transform fayı nedeniyle uzun süredir hareketli" uyarısında bulundu.

Ali Yerlikaya'dan Muğla depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Marmaris'teki depremin ardından açıklama yaptı. Yerlikaya şunları kaydetti:

"Muğla ili Marmaris ilçesinde , büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."