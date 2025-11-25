Son Dakika: Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi
Son Dakika Haberi: Türkiye'de yaşanan her depremden sonra gözlerin çevrildiği Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Prof. Dr. Ercan, tıkalı olan ana orta damarın açılması için operasyon geçiriyor.
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dün akşam kalp krizi geçirdi.
77 yaşındaki Ercan, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Türkiye'de deprem konusunda yakından izlenen Prof. Dr. Ercan, İzmir'de özel bir hastanede operasyon geçiriyor.
Övgün Ahmet Ercan, tıkalı olan ana orta damara müdahale edileceğini ifade etti.
