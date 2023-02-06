Son dakika: Depremin vurduğu İskenderun Limanı'nda yangın
Son dakika gelişmesi… Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İskenderun Limanı’nda yangın çıktı.
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.
Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın dronla da görüntülendi.
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