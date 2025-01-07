Son dakika: DEVA Partili Milletvekili Burak Dalgın istifa etti

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Dalgın, açıklamasında DEVA Partisi’nin farklı bir yola girdiğini belirterek, yollarını ayırma kararı aldığını ifade etti.

Dalgın, partinin programına katkıda bulunduğunu ve kurucuları arasında yer aldığını hatırlatarak, Ali Babacan ve birlikte çalıştığı tüm arkadaşlarına saygılarını sundu. Ancak, işleyişle ilgili tespit ve önerilerinin dikkate alınmadığını belirterek, köklü değişimlerin gerçekleşmediğini vurguladı.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“DEVA Partisi işleyişi konusunda tespit, ikaz ve önerilerimi, uzunca bir süredir dile getirdim. Milletimizin anketlerde ve seçimlerde işaret ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz.”

Dalgın, Ekim ayında gerçekleştirilen büyük kongrede parti yönetiminde görev almadığını da hatırlattı. Son süreçte partinin karmaşık mekanizmalarla kimlik erozyonuna uğrayabileceğini ve geniş kitlelere erişimin zorlaşabileceğini ifade etti.

Burak Dalgın, Türkiye’nin fırsatlarını değerlendirmesi ve dünyayla rekabet edebilmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Dalgın açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Asırlara ilham veren büyük Yunus Emre’nin dediği gibi: ‘Her dem yeniden doğarız/ Bizden kim usanası.'"

Dalgın’ın istifası, partinin kurucularından Mustafa Yeneroğlu’nun geçtiğimiz günlerdeki istifasının ardından geldi.