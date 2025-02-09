Son dakika: Devlet Bahçeli'den sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve kalp kapakçığı değiştirilen MHP lideri Devlet Bahçeli'den sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon nedeniyle operasyon geçiren Bahçeli, taburcu olmasının ardından, "Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım. Hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim" dedi.

'Doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum'

Açıklamasında operasyonu gerçekleştiren doktorlara minnetinin ifade eden Bahçeli şunları kaydetti:

"Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Yanı sıra geçmiş olsun dileklerini ileten, arayıp hal hatır soran, dualarıyla ve iyi niyet temennileriyle mesajlarını ulaştıran bütün dava arkadaşlarıma, milletimizin her güzel insanına, hayatımın farklı veçhelerinde tanıdığım bildiğim değerli şahsiyetlere gönülden saygı ve sevgilerimi paylaşıyor özellikle teşekkür ediyorum.

Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah’a havale ediyorum."