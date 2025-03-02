Son dakika: Devlet Bahçeli'den Selahattin Demirtaş'a telefon!

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte 'silah bırakma ve kendini feshetme' çağrısının ardından siyaset arenası sıcak gündemini koruyor.

Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cezaevindeki eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı, Habertürk TV’de katıldığı yayında MHP liderinin Demirtaş’ı telefonla aradığını söyledi.

Bakırhan'ı da aramıştı

MHP lideri Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı da aramıştı. Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında Öcalan’ın çağrısı 1 dakika sonra Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını belirtmişti.

Bakırhan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz’ dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi."