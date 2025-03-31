Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni çözüm süreci açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan İmralı süreci hakkında açıklamada bulundu.

Yeni çözüm sürecine ilişkin yazısı partisi tarafından duyurulurken Türkgün Gazetesi'nin manşetinden servis edildi. Devlet Bahçeli, 'terörsüz Türkiye hedefi'nin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu açıkladı.

"Yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta"

Türkiye'nin milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdiğini söyleyen Bahçeli, "Ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta. Herkesi Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmekte. Bu kapsamda geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli mesele" ifadelerini kullandı.

Rahatsızlık duyanların devrede olduğunu ifade eden Bahçeli, "Türkiye'de, elli yıldır devam eden bölücü terör örgütü PKK'nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik edildiğini" söyledi. Haberde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı çağrı 'tarihi' olarak nitelendi.

Bahçeli, "Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Terörsüz Türkiye demokrasinin daha güçlendiği bir Türkiye olacaktır. Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür" dedi.

"Darbe kalıntıları tamamen temizlenecek"

Bahçeli "Milli ve kapsayıcı, demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntıları tamamen temizlenecek. Önemli olan herkesin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir. O sebeple terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı Her şeyden önce 'Türkiye' ve 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışı ile milli birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye'nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin barış içinde yeni bir yaşama kavuşmasına vesile olacaktır" ifadesini kullandı.