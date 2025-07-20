SON DAKİKA... DGS SORULARI AÇIKLANDI! ÖSYM üzerinden DGS soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

ÖSYM, saat 13.20'de yapptığı duyuruda "20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır." diye belirtti.

Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2025-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Yanıtları (% 10)

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilmesi bekleniyor. Açıklamanın ardından tercih dönemi başlayacak ve adaylar hayal ettikleri üniversite ve bölümler için tercih yapma hakkı kazanacak.