Son dakika: Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı

Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk adresi, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evi oldu. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş, görüşme sonrası dikkat çeken mesajlar verdi.

"Güveneceğimiz tek yer, sığınacağımız liman hukuktur" diyen Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun şafak operasyonu ile gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun daha önce de iki-üç defa ifadeye çağrıldını ve ifade verdiğini hatırlatan Yavaş, "Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 araçla gelinip evin bu şekilde aranması ve apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi" dedi.

'Sandığa gideceğiz ve tepkimizi güçlü bir şekilde göstereceğiz'

Akşam saatlerinde Saraçhane’de oalcaklarının mesajını veren Yavaş, "Özgür Bey’le beraber yine miting yapılacak. Herkes kalbinden geçenleri, protestolarını akşam bildirecek. Ben dahil sandığa gideceğiz ve tepkimizi güçlü bir şekilde göstereceğiz" dedi.