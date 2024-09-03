Son dakika: Dilruba Kayserilioğlu'na hapis cezası verildi

Bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi. İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilruba Kayserilioğlu için 7 ay 15 gün hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Karara ilişkin ilk açıklamasında Kayserilioğlu, "Verilen kararla ilgili avukatlarım bir üst mahkemeye gideceğiz. Suçsuz olduğuma inanıyorum, bundan bir an bile şüphem olmadı. Avukatlarım da gerekli açıklamaları yapacak" ifadelerini kullandı.

Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve 29 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde tahliye edilmişti.