Son Dakika: Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu
Son dakika haberi... 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçlamalarıyla tutuklanan, 18 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında verilen ceza belli oldu.
İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün ceza verildi.
Mahkeme hükmün açıklanması geri bıraktı.
Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a getirilen erişim engellenmesine tepki göstermişti.
Röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede 12 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 18 gün sonra tahliye edilmişti.