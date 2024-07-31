Son dakika... Dışişleri'nden Haniye'nin öldürülmesine ilişkin ilk tepki

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye'nin öldürülmesine ilişkin Türkiye'den de son dakika açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Haniye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri'nin açıklaması şöyle:

"Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

İsmail Haniye kimdir?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda 1963'te dünyaya geldi.

Haniye, "Hamas'ın özel güvenliğinin sorumlusu olduğu" suçlamasıyla 1987'de 18 gün, 1988'de altı ay ve 1989'da üç yıl olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutuklu kaldı. 1999'dan 2004'e kadar, Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yapan Heniyye, Aralık 2005'te yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Haniye, hareketin başbakan adayı olarak açıklandı. ABD ve İsrail'in karşı çıkmalarına rağmen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa atandı. Hamas ile Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine Heniyye, Haziran 2007'de Abbas tarafından görevden alındı.

Haniye, Ekim 2006'da konvoyunu, Mayıs 2007'de ise evini hedef alan İsrail'in füze saldırısından sağ kurtulmuştu.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.