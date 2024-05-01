Son dakika: DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti... Saraçhane'de biber gazlı müdahale

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Meydanı'na çıkan sokakları demir bariyerle kapattı. Ayrıca meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sivil vatandaşların meydana girişlerine izin verilmiyor. Çeşitli noktalardan Taksim'e çıkmak isteyen gruplara müdahale eden polis, çok sayıda gözaltı yaptı. Beşiktaş, Şişli, Okmeydanı'nda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs'taki toplanma noktalarından biri de Saraçhane'ydi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Saraçhane'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anayasa Mahkemesi diyorsa ki AYM kararı herkes için bağlayıcıdır; meydan emekçilerindir. Bu vakitten sonra yine sokmayız yine sokmayız, yürütmeyiz. Kanunsuz emirdir. Anayasayı çiğnemektir, suçudur. Anayasal düzen ortadan kalkar, devlet düzeni ortadan kalkar. Yani bugünkü inat güç, yetki aldığı anayasayı inkar etmektir. O yüzden bu yanlışa itiraz ediyoruz. Günlerdir müzakere ediyoruz. Diyoruz ki; doğrusunu yapın bu yanlışı yapmayın. Yanlışta ısrar ediyorlar" dedi. Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu, açıklamanın ardından Saraçhane'den ayrıldı.

Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar daha sonra Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürüyüşe geçti. Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşandı.

Sendikalardan karar

DİSK korteji, Saraçhane yürüyüşünü tamamladı. Bir süre sonra da DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDD'den oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin programı sonlandırdığı bilgisi paylaşıldı.

KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz da "'Çekildi' demek doğru değil bu açıklama bize haksızlık olur. Barikatı aşmak konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Taksim Meydanı’na yürüyemiyoruz. Burada bir şiddet uygulanıyor, polis gaz ile saldırıyor. Biz kaygı duyuyoruz, istemediğimiz olayların önünü açmasınlar" ifadelerini kullandı.

Şişli'de ikinci müdahale

Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Şişli Belediyesi önünde toplanan ve sloganlar atarak Taksim yönüne yürümek isteyen bir grup ile polis arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Polis, müdahale ettiği bazı göstericileri gözaltına aldı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye geldi. Özel ve İmamoğlu, Taksim'e yürüyecek. Özel, "Bugün hep birlikte Taksim'e doğru 1 Mayıs'ı bayram gibi kutlayacak bir anlayışla hareket edeceğiz. Bir ülkenin en dünyaca bilinen meydanında 1 Mayıs kutlanmıyorsa o ülkede demokrasi sorgulanır. Bir ülkenin herhangi bir noktasına güvenlik güçleri kullanılarak emekçiler ya da göstericiler sokulmuyorsa orada bir muktedirlikten, iktidardan değil tedirginlikten bahsetmek lazım. Kaba kuvvetle yaklaşan bir iktidar gitgide sonu yaklaşan bir iktidardır. Bugün yaşananlar demokrasi eksikliğini gösteriyor. Taksim hedefine doğru hareket ediliyor olması önemli bir kazanımdır. Önemli olan, bayrama halel getirecek, yaralanmaların olmadığı, polislerin de emekçilerin de üzülmediği bir gün olması için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bir gün Taksim tam olarak özgürleşene dek mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Burada açıklama yapan İmamoğlu, "Saraçhane zorluklarla mücadelenin simgesi oldu, bazen demokrasiye müdahalenin simgesi oldu, bazen özgürlüklere müdahalenin simgesi oldu, muhtemelen bugün de emekçinin 1 Mayıs'ta Taksim'de olma arzusuna müdahaleye ses veren İstanbulluların simgesi oldu. Saraçhane böyle özel bir konuma evrildi. Umarım bunlar olmaz" ifadelerini kullandı.

Şişli ve Okmeydanı'nda polis müdahalesi: Gözaltılar var

Taksim’e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alndı. Okmeydanı'nda da sloganlar atarak yürüyen iki gruba polis müdahale etti. Gözaltılar var.

Beşiktaş'ta çok sayıda gözaltı

Beşiktaş'ta toplanan kitleye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Çok sayıda gözaltı var.

Taksim'e çıkmak isteyen ilk gruba gözaltı

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen grup gözaltına alındı.

Kazancı Yokuşu'nda anma

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'nda anma programı gerçekleştirdi.

Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri anmak için saat 08.30’da Kazancı Yokuşu’na geldi. Burada yapılan basın açıklamasının ardından ölenlerin anısına Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakan heyet, ardından Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na giderek çelenk bıraktı.

Unkapanı kemerleri kapatıldı

1 Mayıs İşçi Bayramı için bu yıl da yasaklanan Taksim Meydanı’na yürümek için sendikalar ve meslek örgütleri, Saraçhane’de toplanmaya başladı. Unkapanı kemerlerinde çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.