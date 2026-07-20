Son dakika: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden istifa etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, partisinin Yerel Yönetimler Konferansı'nda karara bağlanan "Geri Çekilme İlkesi" doğrultusunda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Hatun, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, görevden çekilme talebini bir süre önce partisinin yetkili kurullarına ilettiğini ve talebinin uygun bulunduğunu belirtti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından yaklaşık yüzde 65 oyla göreve seçildiğini hatırlatan Hatun, belediye eş başkanlığı döneminde kendisinden beklenen sorumluluklara istenilen düzeyde karşılık veremediğini ifade etti.

Hatun, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"İki yılı aşkın süredir Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı olarak yürüttüğüm görev kapsamında partimizin ve halkımızın benden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığımı; hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi; üstlendiğim rol ve misyonu istediğim düzeyde yerine getiremediğimi; öncülük görevini beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Süreç içerisinde halkımızın yapıcı eleştirileri olmuş ve hepsi de benim açımdan yol gösterici olmuştur.

Bunun yanı sıra, bu süreçte yaşamaya başladığım sağlık sorunlarının beni ciddi biçimde olumsuz etkilediğini ve çalışmalara etkin katılımımın önünde önemli bir engele dönüştürmüştür. Görev sürecimde üç kez anjiyo olmam, fiziksel olarak beni yıpratmış; çalışmalara beklenen düzeyde katılım sağlamamın önünde engel oluşturmuştur.

Tüm bu eksiklikleri birlikte değerlendirdiğimde, özellikle yeni dönemde Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ni başarıya ulaştırmanın çok daha fazla katılımı, emeği, üretkenliği ve yoğun bir mücadeleyi zorunlu kıldığı açıktır. Bu aşamada, bulunduğum görevde bu sürece istediğim düzeyde katkı sunamayacağım düşüncesi açığa çıkmıştır.

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda, gerçekleştirdiğimiz Yerel Yönetimler Konferansı'nda karar altına alınan Geri Çekilme İlkesi kapsamında, Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı görevimden çekilme talebimi partimizin ilgili kurullarına bir süre önce ilettim. Partimiz, bu talebimi değerlendirip yerinde görmüştür. Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı görevimden, bugün itibariyle istifa ederek geri çekildiğimi başta yurtsever halkımız olmak üzere tüm kamuoyuna bildiriyorum.

Bizler açısından partimizin mücadele alanları hiçbir zaman makam ve mevkilerle sınırlı olmamıştır. Mücadele; bulunduğumuz her alanda, halkımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkı sunabildiğimiz her zeminde anlamlı ve değerlidir. Bu nedenle bugün, eksik ve yetersiz kaldığımı düşündüğüm bu görevden çekilirken, mücadelemi başka alanlarda daha güçlü bir biçimde sürdüreceğime ve halkımıza daha fazla katkı sunacağıma yürekten inanıyorum. Halkımızın bugüne kadar bizlere gösterdiği güvene ve inanca her koşulda layık olmaya devam edeceğimi de özellikle ifade etmek isterim."