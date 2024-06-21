Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki yangın felaketine soruşturma: 5 ölü, 44 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda, dün gece saatlerinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan peş peşe açıklamalar geldi. Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangında 5 kişi hayatını kaybederken 10'u ağır 44 kişi yangından etkilendi.

Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangının Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlediğini belirtti.

Yangının ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: 10'u ağır 44 yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği yangından 10'u ağır 44 kişinin etkilendiğini bildirdi. Yangın sebebiyle 35 ambulans ve 7 UMKE timinin görevlendirildiği bilgisini veren Koca, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu.

Yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı örtü yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgedeki yangın kontrol altına alınırken helikopter destekli soğutma çalışmaları devam ediyor.