Son dakika: Donald Trump'tan ateşkes görüşmesi açıklaması: Perşembe İstanbul'da olabilirim

ABD Başkanı Trump, "Perşembe günü (İstanbul'da) Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da düzenlenecek barış görüşmelerinden 'umutlu' olduğunu dile getiren Trump, görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak"

Trump, "Türkiye'de Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek."

Trump, "görüşmeler sırasında nerede olacağını bilmediğini" sözlerine ekleyerek, "Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" diye konuştu.