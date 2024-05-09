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SON DAKİKA: Dün İstanbul, bugün Antalya! Corendon'a ait uçağın inişte ön tekeri patladı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Havalimanı'nda dün facianın eşiğinden dönülürken bugün de Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda büyük tehlike atlatıldı. Corendon Havayolları’na ait Köln-Alanya seferini yapan uçağın inişte ön tekeri patladı. Uçak ön dikme üzerine indi. Yolcuların uçaktan tahliye edildiği öğrenildi.

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SON DAKİKA: Almanya'nın Köln şehrinden havalanan Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inerken ön tekeri patladı. 

Uçan ön dikme üzerine inerken, yolcuların uçaktan tahliyesi sürüyor.

İstanbul Havalimanı: Uçak gövde üzerine indi! İniş takımlarının açılmama nedeni belli olduİstanbul Havalimanı: Uçak gövde üzerine indi! İniş takımlarının açılmama nedeni belli olduGündem

ABD merkezli dev kargo şirketine ait uçak dün ön iniş takımları açılmayınca İstanbul Havalimanı'na gövde üzerine zorunlu iniş gerçekleştirmişti.

Facianın eşiğinden dönülürken olayda ölen ya da yaralanan olmmıştı. Uçağın ön iniş takımlarının hidrolik arızası nedeniyle açılmadığı bildirilmişti.