Son dakika: Dün tahliye edilen avukat Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı

Dün tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) onursal genel başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, yeniden tutuklandı.

BBC Türkçe'ye bilgi veren ÇHD avukatları, başsavcılığın tahliyeye itiraz ettiğini aktardı.

ÇHD'nin edindiği bilgiye göre, infaz hakimliğinin savcılığın itirazını kabul etmesi sonrası Kozağaçlı'nın "koşullu salıverme kararının kaldırılmasına" karar verildi.

Tekrar cezaevine götürülecek

Kozağaçlı'nın adliyedeki kimlik tespiti sonrası yeniden cezaevine götürüleceği aktarılıyor.

Dün tahliyesinin ardından "Herkesi gördüğüm için çok mutluyum. Bugün başıma gelen her şey çok güzel" diye konuşan Kozağaçlı Soma'da 301 işçinin öldüğü maden faciası sonrası, işçi yakınlarının avukatlığını üstlenen isimler arasındaydı.