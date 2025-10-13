Son dakika: Dünyanın gözü Mısır'daki Gazze Barış Zirvesi'nde: Erdoğan ve 20 ülkeden liderler katıldı

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin eşbaşkanlığında düzenlenen Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" başladı. Zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı, kral ve başbakan düzeyinde 20'den fazla ülkenin liderinin katıldığı zirvede, Gazze'deki insani krizi sona erdirmeye yönelik ikinci aşama müzakereler ele alınacak.

Trump, Mısır'dan önce İsrail'i ziyaret etti. Mısır'da zirve öncesi konuşan Trump, Gazze'de anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelerin başladığını açıkladı.

İşte Zirvede yaşanan gelişmeler...

19:26 Liderler Niyet Belgesi imzaladı

Liderler, Gazze için düzenlenen Barış Zirvesi’nde "Niyet Belgesi" imzaladı.

19:24 Trump'tan Erdoğan'a özel teşekkür

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduğunu belirterek, "Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüz üstü bırakmadı" dedi.

19:00 Liderler aile fotoğrafı çektirdi

Zirveye Cumhurbaşkaı ve Başbakan düzeyinde katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafın ardından toplantıya geçildi.

18:16 Trump'tan Erdoğan'a: Bu adamı seviyorum

Barış zirvesi öncesi liderleri tek tek karşılayan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa süreli sohbet etti. Trump, 'Dostum…Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum.' dedi.

18:44 Sisi: Trump'ı tebrik ediyorum

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasındaki "başarısından dolayı" ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

18:00 Trump: İkinci aşama başladı

Ateşkes anlaşmasında ikinci aşama başladı'. dedi. Trump, 'Rehineler döndü sıradaki adımlar, şu anda hala ölüleri arıyoruz. Birkaçının konumunu biliyorlar. 5-6 tanesini yeni bulduk. Ve hala bölgede ölüler aranıyor. Arama ekipleri aramalarını sürdürüyor. Ve daha fazlasını da bulacağımıza inanıyoruz. İkinci aşama başladı şu anda. Bu aşamalar aslında birbirleriyle birazcık iç içe. Gazze'ye bakıyoruz. Gazze'de çok fazla temizlik yapmamız gerekecek.

Burada enkazdan bahsediyoruz. Evet, ben enkaz diyorum. Kazmamız gereken, incelememiz gereken çok enkaz var. Ve çok iyi bir iş çıkartıyoruz burada. Çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Dünyadaki en zengin ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Büyük liderlerin hepsi burada. Emirler, krallar, herkes çok heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 35 ülke! Yalnızca 35 ülkeyi çağırdık. Ve çağırdığımız herkes de geldi.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Barış için Şarm eş-Şeyh Zirvesi”ne katılmak üzere Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentine ulaştı. Erdoğan’ı Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Zirvede 'Gazze Niyet Belgesi' imzalandı

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere birçok lider ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantının sonunda, zirveye katılan ülke temsilcileri tarafından “Gazze için Niyet Belgesi” imzalandı.

Zirveye kimler katılıyor?

Mısır resmi haber ajansı MENA’ya göre, zirveye şu liderler katılıyor:

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi

ABD Başkanı Donald Trump

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ürdün Kralı 2. Abdullah

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

GKRY lideri Nikos Christodoulides

Ayrıca Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt de zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlıyor.