Son dakika: Ege beşik gibi! 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı
Son dakika... Ege Denizi'inde sabah saatlerinde başlayan sismik hareketlilik devam ediyor. Şu ana kadar peş peşe 2 deprem gerçekleşirken, AFAD'ın son verilerine göre saat 15.55 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.79 km derininde gerçekleşti.
Ege Denizi'nde komşuyu alarma geçiren sismik hareketlilik sürüyor. Bölgedeki üçüncü deprem az önce gerkçekleşti. AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre saat 15.55'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Depremler peş peşe geldi
Ege Denizi'nde bu sabah saat 10.22'de 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
Komşuda okullar tatil edildi
Yunanistan'ın Santorini Adası'nda artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı kapalı alanlardaki etkinlikler iptal edilirken, okullarda da eğitime 1 gün ara verildi.
Naci Görür uyardı
Deprem bilimciler ise bölgedeki sismik hareketliliğin devam edeceğine işaret etti. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de özellikle Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde oturan vatandaşları uyardı.