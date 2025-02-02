Son dakika: Ege beşik gibi! 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı

Ege Denizi'nde komşuyu alarma geçiren sismik hareketlilik sürüyor. Bölgedeki üçüncü deprem az önce gerkçekleşti. AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre saat 15.55'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Depremler peş peşe geldi

Ege Denizi'nde bu sabah saat 10.22'de 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Komşuda okullar tatil edildi

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı kapalı alanlardaki etkinlikler iptal edilirken, okullarda da eğitime 1 gün ara verildi.

Naci Görür uyardı

Deprem bilimciler ise bölgedeki sismik hareketliliğin devam edeceğine işaret etti. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de özellikle Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde oturan vatandaşları uyardı.