SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 30 dakika arayla iki deprem! (SON DEPREMLER)
Son dakika gelişmesi... Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde başlayan deprem fırtınası sürüyor. Bazı depremler Türkiye'den de hissediliyor. Son olarak bugün sabah saatlerinde 30 dakika arayla iki deprem daha meydana geldi. Depremlerden biri 4,6, diğeri ise 4,1 büyüklüğünde olarak kayda geçti.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün saat 08:51'de Ege Denizi'de deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçülürken, derinliği 7 kilometre oldu.
İki deprem de yine yakın bir noktada saat 09:21'de kayda geçti. Depremin büyüklüğü 4,1 olurken, derinliği de 7 kilometreydi.