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Son dakika: Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 16.27'de 4.8 büyüklüğünde olan depremin 11.38 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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Son dakika: Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında saat 16.27'de 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının yerin 11.38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan Topan Ada olarak kaydedildi.

Adanın depremin merkezine yaklaşık 292.72 kilometre mesafede yer aldığı belirtildi.

Son dakika: Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem! - Resim : 1

23 Temmuz son depremler listesi...

2025-07-23 16:27:01 – Derinlik: 11.38 km – Büyüklük: 4.8 – Yer: Ege Denizi

2025-07-23 15:32:05 – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.1 – Yer: Yeşilyurt (Malatya)

2025-07-23 15:27:26 – Derinlik: 7.05 km – Büyüklük: 0.8 – Yer: Eşme (Uşak)

2025-07-23 14:59:27 – Derinlik: 20.96 km – Büyüklük: 1.4 – Yer: Yakutiye (Erzurum)

2025-07-23 14:49:44 – Derinlik: 6.28 km – Büyüklük: 1.4 – Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

2025-07-23 13:48:58 – Derinlik: 23.75 km – Büyüklük: 3.1 – Yer: Ege Denizi - [73.61 km] Datça (Muğla)

2025-07-23 13:32:30 – Derinlik: 6.9 km – Büyüklük: 1.0 – Yer: Merkez (Kırklareli)

2025-07-23 12:52:30 – Derinlik: 7.06 km – Büyüklük: 1.9 – Yer: Arsuz (Hatay)

2025-07-23 12:44:42 – Derinlik: 7.01 km – Büyüklük: 1.9 – Yer: Germencik (Aydın)

2025-07-23 12:22:30 – Derinlik: 7.01 km – Büyüklük: 1.2 – Yer: Selçuk (İzmir)

2025-07-23 12:17:37 – Derinlik: 7.05 km – Büyüklük: 0.6 – Yer: Aziziye (Erzurum)

2025-07-23 12:15:07 – Derinlik: 7.14 km – Büyüklük: 0.9 – Yer: Akçadağ (Malatya)

2025-07-23 11:49:18 – Derinlik: 7.08 km – Büyüklük: 1.8 – Yer: Tepebaşı (Eskişehir)