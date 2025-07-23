Son dakika: Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 16.27'de 4.8 büyüklüğünde olan depremin 11.38 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında saat 16.27'de 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının yerin 11.38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan Topan Ada olarak kaydedildi.
Adanın depremin merkezine yaklaşık 292.72 kilometre mesafede yer aldığı belirtildi.
23 Temmuz son depremler listesi...
2025-07-23 16:27:01 – Derinlik: 11.38 km – Büyüklük: 4.8 – Yer: Ege Denizi
2025-07-23 15:32:05 – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.1 – Yer: Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-23 15:27:26 – Derinlik: 7.05 km – Büyüklük: 0.8 – Yer: Eşme (Uşak)
2025-07-23 14:59:27 – Derinlik: 20.96 km – Büyüklük: 1.4 – Yer: Yakutiye (Erzurum)
2025-07-23 14:49:44 – Derinlik: 6.28 km – Büyüklük: 1.4 – Yer: Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-23 13:48:58 – Derinlik: 23.75 km – Büyüklük: 3.1 – Yer: Ege Denizi - [73.61 km] Datça (Muğla)
2025-07-23 13:32:30 – Derinlik: 6.9 km – Büyüklük: 1.0 – Yer: Merkez (Kırklareli)
2025-07-23 12:52:30 – Derinlik: 7.06 km – Büyüklük: 1.9 – Yer: Arsuz (Hatay)
2025-07-23 12:44:42 – Derinlik: 7.01 km – Büyüklük: 1.9 – Yer: Germencik (Aydın)
2025-07-23 12:22:30 – Derinlik: 7.01 km – Büyüklük: 1.2 – Yer: Selçuk (İzmir)
2025-07-23 12:17:37 – Derinlik: 7.05 km – Büyüklük: 0.6 – Yer: Aziziye (Erzurum)
2025-07-23 12:15:07 – Derinlik: 7.14 km – Büyüklük: 0.9 – Yer: Akçadağ (Malatya)
2025-07-23 11:49:18 – Derinlik: 7.08 km – Büyüklük: 1.8 – Yer: Tepebaşı (Eskişehir)