Son dakika: Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde günlerdir aralıksız süren depremler korkutmaya devam ediyor. Saat 23.16 sularında Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-10
Saat:23:16:24 TSİ
Enlem:36.7275 N
Boylam:25.48722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/QVJUBn8lxz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi