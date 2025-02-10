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Son dakika: Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde günlerdir aralıksız süren depremler korkutmaya devam ediyor. Saat 23.16 sularında Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.