SON DAKİKA: Ege Denizi'nde bir deprem daha! Büyüklüğü bu kez 4,8 (SON DEPREMLER)
Son dakika gelişmesi... Yunanistan'ın Santorini Adası merkezli olarak son bir haftada 1500'den fazla sarsıntı kayda geçerken, bugün bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Ege Deniz'nde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,8 olarak açıkladı.
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Ege Denizi'nde saat 18.17'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.