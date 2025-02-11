SON DAKİKA: Ege Denizi'nde bir deprem daha! (SON DEPREMLER)
Son dakika gelişmesi... Son haftalarda peş peşe depremler meydana gelen Ege Denizi'nde bugün 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kayda geçti. Depremin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
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Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde bir kez daha deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.