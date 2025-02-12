SON DAKİKA: Ege Denizi'nde depremler devam ediyor! (SON DEPREMLER)
Son dakika gelişmesi.. Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası devam ediyor. Son olarak bugün iki deprem daha meydana geldi. Depremlerin büyüklükleri 4,8 ve 4,7 olarak açıklandı. Her iki sarsıntı da 7 kilometre derinde kayda geçti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ege Denizi'nde saat 12.14'te 4,8 ve 12.20'de 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 ve 4,7 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
Söz konusu depremlerin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.