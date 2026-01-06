Google Haberler

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde saat 14:28'de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Çanakkale Ayvacık'ta olan 4.0 büyüklüğündeki deprem yerin 17.49 km derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika Ege Denizi'nde deprem mi oldu? En güncel son depremler listesi 6 Ocak 2026 listesi... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Ege Denizi bugün meydana gelen depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana geldi.

Saat 14:28'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, depremin yerin 17.49 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! - Resim : 1

6 Ocak 2026 - Son depremler listesi

• Ayvacık (Çanakkale) - Ege Denizi - 4.0 - Derinlik: 17.49 km - Saat: 14:28:33

• Marmaraereğlisi (Tekirdağ) - Marmara Denizi - 2.3 - Derinlik: 14.29 km - Saat: 14:19:10

• Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.5 - Derinlik: 7.18 km - Saat: 13:57:01

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 - Derinlik: 6.82 km - Saat: 13:55:06

• Ayvacık (Çanakkale) - Ege Denizi - 2.0 - Derinlik: 7.01 km - Saat: 13:52:39

• Ayvacık (Çanakkale) - Ege Denizi - 2.0 - Derinlik: 6.94 km - Saat: 13:51:59

• Ayvacık (Çanakkale) - Ege Denizi - 2.1 - Derinlik: 7.01 km - Saat: 13:50:47

• Karatay (Konya) - 0.9 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:49:04

• Sındırgı (Balıkesir) - 0.9 - Derinlik: 11.8 km - Saat: 13:48:15

• Mamak (Ankara) - 0.9 - Derinlik: 6.55 km - Saat: 13:42:26

• Emet (Kütahya) - 1.3 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:28:50

• Akçadağ (Malatya) - 1.1 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:22:14

• Nurdağı (Gaziantep) - 0.9 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:17:20

• Arguvan (Malatya) - 1.5 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:09:58

• Bigadiç (Balıkesir) - 1.2 - Derinlik: 6.99 km - Saat: 13:09:41

• Yeşilyurt (Malatya) - 1.0 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:09:00

• Karaburun (İzmir) - Ege Denizi - 1.9 - Derinlik: 6.93 km - Saat: 13:08:08

• Kavak (Samsun) - 1.7 - Derinlik: 6.72 km - Saat: 13:06:50

• Hekimhan (Malatya) - 1.2 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:01:29

• Kale (Malatya) - 1.4 - Derinlik: 5.71 km - Saat: 12:54:53

• Bigadiç (Balıkesir) - 1.4 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 12:54:12

• Yeşilyurt (Malatya) - 1.1 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 12:41:15

Kaynak: HABER MERKEZİ
