SON DAKİKA: Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem! İzmir'de de hissedildi
Son dakika gelişmesi... Son bir haftada 700 depremin kayda geçtiği Ege Denizi'nde bugün iki deprem daha meydana geldi. Büyüklüğü 5.2 ve 4,7 olarak ölçülen depremler İzmir'de de hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 30 dakika içinde iki deprem birden meydana geldiğini bildirdi.
Buna göre ilk deprem saat 16:04'te 7 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.
Ajanslar depremin İzmir'de de hissedildiğini yazdı.
İkinci deprem ise 4,7 büyüklüğünde kayda geçti. Saat 15:36'da meydana gelen depremin derinliği 6,6 kilometre olarak ölçüldü.