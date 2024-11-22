Son Dakika: Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde Muğla, Datça'ya 56.3 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 13.2 kilometre derinliğinde kaydedilirken çevre ilçelerde hissedildi.
Ege Denizi’nde, Muğla'nın Datça ilçesine 56.3 kilometre mesafede 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem saat 12:29’da gerçekleşti.
Yerin 13.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre yerleşim birimlerinde hafif şekilde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 22, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [56.30 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-11-22
Saat:12:29:50 TSİ
Enlem:36.52417 N
Boylam:26.85444 E
Derinlik:13.2 km
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