  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Son Dakika: Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Son Dakika: Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde Muğla, Datça'ya 56.3 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 13.2 kilometre derinliğinde kaydedilirken çevre ilçelerde hissedildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ege Denizi’nde, Muğla'nın Datça ilçesine 56.3 kilometre mesafede 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem saat 12:29’da gerçekleşti.

Yerin 13.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre yerleşim birimlerinde hafif şekilde hissedildi.