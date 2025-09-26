Son dakika... Ekrem İmamoğlu davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan salonda görülen duruşmada Ekrem İmamoğlu hazır bulundu.

İmamoğlu savunma yaptı

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediyelerin başkanları, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Duruşmada Ekrem İmamoğlu savunma yaptı.

Sanık avukatlarının da savunmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Hakim, suçtan zarar gören sıfatı haiz olmadığından, suçun vasıf ve mahiyeti ile dosya kapsamına alınan ifade ve toplanan deliller değerlendirilerek dinlenilmesi istenen bilirkişinin dinlenilmesi talebinin reddine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 12 Aralık 2025 saat 10.00'a ertelendi.