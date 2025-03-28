Son dakika: Ekrem İmamoğlu protestolarıyla ilgili ilk iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 74 kişi hakkında dava açtı. Şüpheliler, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, protestolara katılan kişilere yönelik kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılma gibi ek cezalar da isteniyor.

Savcılık, İstanbul Valiliği’nin 19 Mart'ta toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasaklama kararını hatırlatarak, bu karara uymayarak gösteri yapan 100 kişiyi tespit etti. 74 kişi hakkında düzenlenen iddianameye göre, protestolara katılanların yaş ortalaması 20 ile 40 arasında değişiyor.